Colisão entre carros chama a atenção em cruzamento movimentado em Três Lagoas

Uma colisão entre dois veículos ocorreu no cruzamento da avenida Capitão Olyntho Mancini com a rua Jary Mercante, na manhã desta quinta-feira (14), no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

Após o acidente, um dos veículos, de cor prata, estava sobre o canteiro central da avenida, e o outro, de cor preta, localizado na rua Jary Mercante.

O veículo de cor prata apresentava danos na parte dianteira, na roda dianteira direita, com o porta-malas aberto e os airbags acionados. Enquanto isso, o de cor preta estava estacionado sob uma árvore na rua Jary Mercante, exibindo danos na grade frontal, no para-choque dianteiro e no motor. No entanto, no local não havia nenhum envolvido no acidente e nem alguma autoridade policial, para explicar as circunstâncias e os detalhes do ocorrido.

Ninguém presenciou o acidente, comerciantes afirmaram que os veículos já estavam posicionados daquela maneira quando chegaram para iniciar o expediente.