Colisão entre dois carros deixa idosa ferida no bairro Jardim Cangalha

Na manhã desta sexta-feira (1°), um acidente envolvendo dois veículos resultou em danos significativos e deixou uma idosa ferida, sendo encaminhada ao Hospital Auxiliadora. O caso ocorreu na rua Duque de Caxias, no cruzamento com a rua Cel. João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Cangalha, na região Central de Três Lagoas.

Por volta das 8h, uma caminhonete teria colidido na lateral de um carro que tinha duas passageiras. A idosa, que dirigia a caminhonete, estava trafegando pela rua João Gonçalves de Oliveira, quando teria avançado a preferencial da rua Duque de Caixas, não respeitando o pare obrigatório. O impacto da colisão fez com que a caminhonete parasse cerca de 50 metros do local do acidente, com a frente danificada. Já o carro, teve a lataria direita danificada, bem como pane mecânica, sendo necessário ser empurrado até a lateral da via.

Continue Lendo...

A idosa foi socorrida pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os policiais militares do Pelotão de Trânsito e os Agentes Municipais de Trânsito compareceram ao local para controlar o tráfego e realizar os procedimentos necessários. O filho da idosa também acompanhou o registro da ocorrência.

Após coletar todas as informações, a Polícia Militar e os Agentes de Trânsito encaminharam o caso para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência.