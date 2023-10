Colisão entre duas motos deixa três feridos na Custódio Andrews

Mais uma acidente registrado na noite de quarta-feira (4) flagrado e enviado por internauta que acompanhou o resgate de um motociclista e a esposa na avenida Custódio Andrews, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.



A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira, envolvendo duas motos que teriam colidido e as vítimas arremessadas das motos. Segundo as primeiras informações, uma das motos seria pilotada por um homem que estava sozinho e o piloto perdido o controle, vindo a colidir de frente com outra moto, onde estavam um homem e uma mulher.



Com a colisão as três pessoas acabaram sendo arremessadas contra o asfalto, sofrendo várias lesões, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), atendeu a ocorrência, no local um homem precisou ter a perna esquerda imobilizada , devido uma grave fratura exposta, a passageira sofreu escoriações e uma fratura na perna, o terceiro envolvido no acidente, também teve uma perna fraturada e as três vítimas precisaram ser socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital Auxiliadora.