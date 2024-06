Colisão frontal entre carros deixa três homens feridos na rodovia BR-158

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois veículos no início da noite desta quarta-feira (5), na rodovia BR-158, próximo ao Rio Sucuriú, em Três Lagoas.

Por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para atender a colisão entre dois veículos, sendo um de cor branca e outro cinza.

No local, foi prestado socorro a três vítimas com lesões mais sérias, sendo três homens: um de 29 anos, outro de 47 anos e o terceiro de 31 anos. Os militares do Corpo de Bombeiros e os socorristas do Samu encontraram as vítimas fora dos veículos.

Durante o socorro, o homem de 31 anos apresentava hematomas no abdômen. A vítima de 47 anos reclamava de dores em um dos joelhos, tornozelo e arcos costais. Eles foram imobilizados e levados ao Hospital Auxiliadora.

Após o atendimento às vítimas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada do acidente com vítimas e compareceu ao local.

Não há informações sobre o que teria causado a colisão frontal, mas pessoas que acompanharam o socorro relataram que a rodovia havia recebido recapeamento recentemente e que a sinalização horizontal (pintura das faixas) ainda não havia sido concluída, o que, segundo os populares, pode ter contribuído para o acidente.