Com 6,47% de reajuste, carnês do IPTU já estão disponíveis

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 começam a ser distribuídos para os contribuintes a partir do dia 25 deste mês, segundo a Prefeitura de Três Lagoas. Porém, os contribuintes que já quiserem ter acesso ao documento para pagar o imposto podem obtê-los na versão online, que já está disponível no site da prefeitura.

O IPTU 2023 será reajustado em 6,47%, percentuais, correção da inflação do período de novembro de 2021 a outubro de 2022, baseado no Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA.

A prefeitura alega que por lei é obrigada a aplicar a correção da inflação. No entanto, para o IPTU 2022 não aplicou nem mesmo a correção da inflação, sob a alegação dos impactos negativos da Covid-19. Para este ano, a prefeitura alega que não há motivo que justificasse o município não aplicar a correção da inflação, pois a administração municipal pode responder por renúncia de receita.

O contribuinte que efetuar o pagamento à vista até o dia 10 de março terá desconto de 20%. O imposto também poderá ser parcelado em 10 vezes. O valor mínimo de parcelas será de R$ 31.

Para ter acesso ao documento na versão online, basta acessar o site da prefeitura e clicar no menu em “Tributos > IPTU > Imobiliário”, digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.