Com 65h, Silvano Marques vence o reality 'Essa Honda é Minha!'

A sexta-feira (22) amanheceu com um campeão. O vendedor Silvano Marques de Souza, de 55 anos, participante do reality show “Essa Honda é Minha!” completou 65 horas de prova e foi o vencedor do maior teste de resistência já realizado, em Três Lagoas. Ele leva para casa uma Honda GC 160 Start.

Silvano disputou o prêmio com outros 14 participantes e chegou à final ao lado do Reginaldo de Oliveira. Porém, às 6h38 desta sexta, Reginaldo desistiu e consagrou o vendedor, como o campeão do reality. “Não foi fácil, mas consegui resistir ao cansaço e ao sono. A motivação foi maior”, declarou Silvano Marques.

Essa é a segunda vez que o Silvano ganha o reality do Grupo RCN. Em 2019, após 70 horas e 25 minutos de resistência, Silvano venceu a prova.

O reality show “Essa Honda é Minha!”, promovido pelo Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Honda Mototrês, começou na terça-feira (19) e o participante que resistiu por mais tempo em cima de uma moto ganhou.

Entre a noite de quinta-feira (21) e a madrugada desta sexta, três competidores desistiram: Wanderson Rafael, Daniela Leite e Mariléia Van Der Laan. Durante o reality ocorreram algumas gincanas com a participação da torcida de amigos, familiares, que resultaram em benefícios para os competidores, como minutos de descanso, ida ao banheiro e arrecadação de gelatina, litro de leite, para instituições da cidade.

"Foi um grande evento, uma grande festa. Esses competidores foram heróis e foi maravilhoso ver a participação, interação do público. O Silvano caiu na nossa repescagem durante o processo de seleção, ele já havia participado do último reality. E dessa vez, conseguiu de novo a tão sonhada Honda", destacou o gerente de Produtos do Grupo RCN, Fernando Moraes.