Com a chegada de indústrias, PM pede reforço da segurança

Com o aumento da produção industrial em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Inocência, além da chegada de novas fábricas de papel e celulose, a segurança pública também entra na prioridade do governo. São projetos que movimentam a economia local e aumenta o número populacional pelo atrativo de emprego, nessas regiões. E, com isso, há a necessidade de se ampliar investimentos para reduzir a criminalidade. Um projeto está sendo desenvolvimento pelo Governo do Estado e pretende fortalecer a segurança e o patrulhamento policial nessas cidades do interior.

O comandante do CPA-2 (Comando de Policiamento de Área), coronel Gil Alexandre da Rocha, informou que um mapeamento na região foi realizado e já há um estudo para aumentar o efetivo do 2º Batalhão da Polícia Militar, que também é responsável pela segurança de municípios vizinhos, como Selvíria, Brasilândia e Água Clara.

Está prevista a abertura de um novo concurso público pelo governo do estado para a área de segurança pública, no mês de outubro, com mais de 500 vagas, sendo entre soldados e oficiais. Atualmente, 700 policiais militares integram o 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. O comandante do Batalhão, tenente-coronel Cesar Sales Ormay, destacou que são necessários, ao menos, mil policiais para a região Leste.

ANIVERSÁRIO

O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas completou 33 anos no dia 23 de agosto. Uma cerimônia de comemoração foi realizada e reuniu dezenas de pessoas e autoridades, como secretários, vereadores e os prefeitos de Selvíria, Brasilândia e Santa Rita do Pardo. O momento foi de muita emoção com a entrega de medalhas à policiais e servidores por serviços prestados ao longo dos anos.

Em 27 de agosto de 1990, por meio da lei complementar sancionada pelo então governador, Marcelo Miranda Soares, foi criado o 2º Batalhão da Polícia Militar, que é composto em sua estrutura administrativa por três companhias e um pelotão de comando e serviço, os quais estão encarregados para atividades de polícia preventiva nos municípios de Três Lagoas, Distrito de Arapuá, Água Clara, Brasilândia e Selvíria.