Castramóvel vai manter atendimento no bairro Vila Piloto até 9 de março

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), informa que estenderá o período de atendimento da 51ª Etapa do Castramóvel no bairro Vila Piloto até 09 de março, podendo ser estendido caso esse prazo não seja suficiente para atender toda a demanda da localidade.

O trailer da SMS ficará no local por conta da grande demanda de castrações de cães e gatos, que a partir de agora é permitida somente para os moradores do bairro sede do Castramóvel, e deve ser agendada previamente, mediante apresentação do comprovante de residência.

Os moradores de outros bairros podem procurar diretamente o CCZ para vacina antirrábica, vermífugo, orientações, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose.

SERVIÇO

51º Etapa Castramóvel

Data: Até 09/03

Local: USF Vila Piloto

Endereço: Rua 34 , nº 250 – Vila Piloto

Horário: Das 7h às 17h