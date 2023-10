Com aumento de casos, Saúde emite alerta contra picadas de escorpião

Devido ao aumento de casos com picada de escorpião em Paranaíba nos meses de setembro e outubro, a Vigilância em Saúde, através dos seus agentes, intensificou visitas com o objetivo de prevenir a proliferação de animais peçonhentos, principalmente escorpiões. As altas temperaturas favorecem a proliferação do escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) e a Saúde alerta para os cuidados que devem ser tomados para evitar possíveis ataques.

Segundo os registros de notificações do Ciatox, Paranaíba registrou em setembro 189 casos, o dobro no comparativo com o mês de agosto. Já em outubro, segundo a Vigilância Epidemiológica, os números não foram finalizados, mas é perceptível o aumento de casos.

No município, o único hospital que atende casos de acidentes com escorpiões, e possui o soro para tratamento, é a Santa Casa. O médico Fernando Castro explica que a picada de escorpião causa dor imediata e ainda pode ocasionar formigamento, vermelhidão e suor no local da ferida. “Crianças, que são mais vulneráveis, podem sentir tremores, náuseas, vômitos, agitação incomum, excesso de saliva e hipertensão por alguns minutos ou horas. Vale destacar que todos os escorpiões são venenosos e que a gravidade aumenta devido a espécie e a quantidade de veneno injetada”, destacou o médico.