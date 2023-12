Com chegada do Verão, protetor solar é aliado para evitar câncer

O verão começou oficialmente em Mato Grosso do Sul na quinta-feira (21), às 23h27. A estação, que traz dias mais quentes e chuvosos no Hemisfério Sul, segue influenciada pelo fenômeno El Niño, com dias mais quentes e maior radiação dos raios solares ultravioleta. Para se proteger dos efeitos nocivos dos raios solares, a médica presidente da Sociedade de Dermatologia de Mato Grosso do Sul, Elza Garcia, reforçou o alerta da campanha 'Dezembro Laranja' e explicou a maneira correta de se usar o protetor solar, e a diferença do produto encontrado na versão aerosol e versão em creme.

Por que a população precisa desse alerta sobre o Dezembro Laranja?

ELZA GARCIA Porque é interessante ter um mês para lembrar as pessoas, principalmente nessa época, sobre os cuidados para intensificar a prevenção à essa doença. O câncer de pele é o câncer mais comum na população e ele é facilmente tratável, se fizer o diagnóstico precoce. Basta se olhar para identificar e, com uma cirurgia, você retira e acabou. Então, é muito importante não deixar ele avançar, virar metástase.

Continue Lendo...

De que forma as pessoas podem indentificar que tem câncer de pele?

ELZA GARCIA O médico, principalmente o dermatologista, que vai dar o diagnóstico final, mas as pessoas, para chegar até ele, precisam suspeitar. E suspeitar de quê? Algumas pessoas não têm muita lesão de pele e fica mais fácil identificar algo diferente ali. Mas tem pessoas que têm muitas manchas na pele. Se aparecer uma lesão de pele, um carocinho, é comum falar como se fosse uma espinha que não some, que fica sangrando, é um sinal para procurar o dermatologista.Uma outra coisa é uma ferida que não cicatriza, é estranho, a ferida tem que cicatrizar. Pode ser porque não está com tratamento adequado, mas pode ser um câncer de pele. E, muitas vezes o câncer de pele não dói, não é uma coisa que incomoda, o que também faz com que a gente faça essas campanhas. Outro sinal são as pintas, pessoas com pintas preexistentes. Se essa pinta teve um crescimento rápido, se ela era toda arredondadinha e, de repente, ficou diferente, assimétrica, tem que procurar o dermatologista. Pinta com três cores, geralmente já é um câncer de pele, que é o melanoma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E quais são os principais cânceres de pele?

ELZA GARCIA Nós temos o câncer mais leve, que a gente chama de carcinoma base celular, o intermediário que é o carcinoma espino celular e o melanoma que é o mais temível. Todo mundo escuta e tem medo, treme quando ouve falar do melanoma. O melanoma ele começa muitas vezes assim, com esse crescimento rápido, pinta preexistente ou uma pinta nova que cresce rápido. As pessoas que têm muitas manchas precisam ficar também atentas. Se alguma delas ficar diferente, se há presençca de algumas lesões cascudas, principalmente na área da face, na área dos antebraços ou dorso das mãos, precisa buscar um profissional médico.

Falando em autocuidado, quais são as melhores formas de prevenção dessa doença?

ELZA GARCIA O filtro solar é uma excelente forma de prevenção. É importante frisar que, enquanto tiver claridade, há incidência de raios ultravioleta. Então, das sete da manhã até o sol se por, tem que usar filtro solar. Às vezes está chovendo e as pessoas falam que não precisam passar o protetor, mas o grande exemplo é quando você está na praia e não passa o filtro solar quando está chovendo e depois aparece uma queimadura. Então, o filtro solar, deve ser usado sempre, faça sol ou faça chuva. É importante dizer que as pessoas de pele clara têm uma tendência maior ao envelhecimento precoce. Nós estamos falando do Dezembro Laranja principalmente por conta das questões de doenças da pele. Existem também algumas patologias que as pessoas apresentam, como alergia ao sol. As pessoas escuras podem ter também alergia, mas as pessoas de pele clara se queimam mais e elas também têm uma tendência maior a envelhecer a pele precocemente, e a ter mais o câncer de pele, porque ela não tem a melanina que protege.

Nós escutamos muito sobre a escolha do fator de proteção. De que forma as pessoas precisam observar os detalhes para chegar à conclusão de que aquele é o melhor fator para ela?

ELZA GARCIA Em geral, a gente pode dizer que basta um filtro solar acima de 30, porque vai entregar uma boa proteção, para qualquer tom de pele. Usando um filtro acima do fator de proteção 30 você vai ter uma segurança maior. Mas um 30 tem que cumprir aquilo que está prometendo. Às vezes o filtro solar fala que dura o dia todo, no entanto, os testes não são feitos em vivos, são em laboratórios. E, no dia-a-dia, tem o suor, a poluição. E você tem que realmente passar uma quantidade boa, senão não estará protegido.

E qual é a quantidade ideal para passar na pele?

ELZA GARCIA Vamos pensar em uma colherzinha de chá, e aí pega uma quantidade daquela e espalha em todo o rosto. E pega mais uma colherzinha de chá e espalha em todo o antebraço. Às vezes se você espalhar muito na mão e distribuir, talvez você perca um pouco de produto. Então, pega aquela quantidade equivalente à da colherzinha e espalha.

E quantas vezes ao dia é indicado reaplicar o filtro solar?

ELZA GARCIA A gente orienta a cada duas horas reaplicar esse protetor. Se tiver exposto a água ou com suor excessivo, repetir o processo sempre que puder, principalmente quem tiver exposto o dia todo. E repassar em um período menor de duas horas se você observar que o filtro está saindo muito. É importante também, que as pessoas que ficam expostas a raio solares, que elas usem outras coisas para proteger. Aquelas toucas que protegem a orelha, manga comprida. Pessoas que às vezes estão passeando no sol, utilizar uma sombrinha.

Qual a orientação geral para as pessoas se cuidarem e garantirem a prevenção?

ELZA GARCIA Quando nós fazemos as campanhas, o que nós ouvimos é que as pessoas não têm o hábito de se preocupar com essa questão solar mesmo, com a proteção. Existe um mito que o filtro solar pode causar câncer, isso é um bsurdo. Se o filtro solar izesse algum mal, seria comprovado e já tinham retirado o produto do mercado. Está certo que, às vezes há algumas dificuldades para comprar, até que justifica, mas se você pode comprar o filtro solar, compre. Nós recomendamos que seja usado principalmente no rosto, nas áreas em que o sol mais atinge as pessoas no dia a dia. Os lugares que a gente observa mais câncer de pele é no dorso da mão, antebraço, nariz, perto da pálpebra.

Tem alguma diferença entre o filtro em aerosol e o filtro em creme?

ELZA GARCIA Em creme acaba sendo uma coisa mais uniforme, adere mais. Mas hoje tem surgido muitos filtros em aerosol que são muito bons, que estão conseguindo fazer uma boa proteção. Porque tem pessoas que não se adaptam ao creme, e aí utilizam o aerosol. Tem uma questão da cor também. Você pode usar com cor. Principalmente quem trata manchas de pele. O importante é usar sempre.