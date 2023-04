Com cinco mortes, cidade sofre sem o 'fumacê' nas ruas

Mais duas pessoas morreram por dengue em Três Lagoas. A cidade contabiliza cinco mortes pela doença em apenas três meses do ano. Duas delas foram registradas na última semana e confirmadas nesta terça-feira (4), pela Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou mais um boletim epidemiológico da doença. As vítimas eram duas mulheres de 80 e 82 anos. Três Lagoas enfrenta epidemia de dengue com 4.227 caso notificados, 1.419 confirmados e 1.328 descartados. O município lidera ranking das cidades com mais casos da doença em Mato Grosso do Sul.



A situação da cidade poderia ser amenizada com a borrifação de inseticida nas ruas, popularmente conhecido como ‘fumacê’. Entretanto, o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, explica que o produto está em falta em todo o Brasil. A aquisição do inseticida deve ser feita pelo Ministério da Saúde.



Ferreira diz que, assim que chega, ele fica armazenado no depósito nacional, no Rio de Janeiro para ser distribuído aos estados e, posteriormente, às cidades. Porém o desabastecimento vem desde setembro do ano passado quando as Secretarias municipais de saúde receberam um comunicado oficial do Ministério.



A última informação, repassada no mês de fevereiro é que levaria ainda outros 45 dias para que o produto chegasse ao Brasil. “Já temos critérios e indicadores para haver a borrifação mas ainda estamos dentro do prazo indicado pela União, então temos que aguardar”.