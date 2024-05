Homem ateia fogo nos próprios pertences após crise depressiva em Três Lagoas

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados no final da manhã de quinta-feira (30), para atender a um incêndio em uma residência na rua José Amim, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Três Lagoas.

Por volta das 10h, uma mulher ligou para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, informando que o inquilino dela havia amontoado vários pertences próximos ao imóvel e ateado fogo, após um surto devido a problemas de saúde. No local, os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares e a Polícia Militar fizeram contato com o homem, de 34 anos, de nacionalidade venezuelana, e questionaram sobre o ocorrido.

Continue Lendo...

Ele relatou que vive no local com a filha de 9 anos e, devido a dificuldades na vida, estava enfrentando a depressão. Naquela manhã, durante uma crise depressiva, ele começou a chorar e, em um momento de desespero, decidiu se desfazer de alguns pertences, amontoando-os do lado externo do imóvel e ateando fogo.

Não houve feridos. Foram queimados um colchão, uma cama, uma bicicleta e outros pertences pessoais. O local é um terreno com três kitnets ao fundo e a casa da locatária na frente. A locatária solicitou a presença dos bombeiros. Devido ao estado de depressão do homem, o Conselho Tutelar foi chamado ao local. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar, e os militares conversaram com o homem, que os acompanhou até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência de incêndio culposo.

O homem reafirmou aos militares do Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e aos policiais civis da Depac que a intenção não era colocar fogo na residência nem causar risco à integridade física da filha. Ele apenas quis se desfazer de alguns objetos e, após retirá-los e colocá-los próximos a um muro, os queimou.