Com mais de 400 casos em dois meses, dengue lota UPA de Três Lagoas

Com 444 casos positivos de dengue registrados em apenas dois meses deste ano, em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde já prepara estratégias para dar conta da demanda do atendimento de pacientes com sintomas da doença. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que já tem um volume alto de atendimento, tem registrado aumento de pessoas com sintomas de dengue nos últimos dias.

Segundo a secretária de Saúde, Eliane Fúrio, em média, por dia, a UPA realiza cerca de 350 atendimentos. Nos últimos dias, esse número tem aumentado para até 450.

A secretária ressalta que muitos pacientes procuram a UPA porque sabem que, na unidade, vão ser atendidas e devido aos serviços que são oferecidos. “Fortalecemos a UPA, que não tem apenas clínico geral, mas também ginecologista, ortopedista, dentista, as pessoas ficam em observação, tem todo um atendimento, e às vezes, tomam remédio, então, essas pessoas também precisam ser acompanhas por um médico. E isso leva tempo”, destacou.

Elaine Fúrio diz que as algumas unidades de saúde funcionam até às 19 horas, mas estão sempre vazias depois das 17 horas. “Eu passo sempre nessas unidades e estão vazias, então será que realmente é a hora de abrir até às 22h?”, indagou a secretária.

A secretária ressalta que, as pessoas precisam se conscientizar que, a UPA é para atendimento de urgência e emergência, então, quem não se enquadra nesta situação, vai esperar um tempo maior.

NOVA UPA

A construção de mais uma UPA faz parte do planejamento da administração municipal. Desde ao ano passado, o município vem se planejando para isso. No entanto, conforme a secretária, a construção depende de habilitação do governo federal. “Para construir uma UPA precisamos de R$ 10 milhões. O custeio da nossa UPA é de R$ 1,5 milhão por mês. E nós recebemos do governo federal, R$ 450 mil. Ou seja, precisa de uma previsão de orçamento, de um planejamento para uma nova unidade”, esclareceu.

Elaine Fúrio adiantou que a prefeitura vai construir uma nova unidade de saúde no bairro Vila Nova, em substituição ao atual posto do bairro Miguel Nunes. A administração municipal, inclusive, abriu uma enquete para saber qual o melhor lugar para esta construção no Vila Nova, com duas opções.

A nova unidade de saúde, segundo Elaine Fúrio, terá maior capacidade de atendimento. Com isso, poderá ter o horário estendido, funcionando como uma “mini UPA”, já que haverá dormitórios para os servidores.

DENGUE

Em relação ao aumento dos casos de dengue, Elaine diz que, desde setembro do ano passado a Secretaria de Saúde vem alertando sobre um possível surto da doença. Por isso, tem intensificado ações e orientações para que os moradores colaborem no combate ao mosquito transmissor da doença. “O sucesso do combate à dengue é uma parceria entre o poder público e a população. E como está chovendo muito, precisamos de uma vigilância maior ainda”, orientou.