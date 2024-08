Com nova onda de frio, Três Lagoas poderá registrar temperatura de 8°C

Uma nova onda de frio chega a Mato Grosso do Sul, a partir desta quarta-feira (7), derrubando as temperaturas em diversos pontos do estado. No entanto, na região Leste, o clima deve mudar a partir de sexta-feira (9) e a temperatura poderá atingir mínima de 8°C, na madrugada de sábado (10), em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há previsão de pancada de chuva, fraca a moderada, na tarde de sexta-feira, no município. Ainda segundo a instituição, as condições mais frias serão acompanhadas por um aumento na umidade e chuvas significativas, especialmente nas regiões sul e pantaneira.

A preocupação é com a saúde, já que o período é de estiagem, com umidade relativa do ar abaixo de 20%, na região, e com alto índice de sintomas gripais.