Com onda de calor, dispara venda de ar-condicionado, ventiladores e similares

Três Lagoas tem registrado altas temperaturas. No sábado (23), os termômetros marcaram 41,5°C, com sensação de 45°C. Nesta segunda-feira (25), a temperatura chegou a 42°C.

A onda de calor já se reflete no consumo de eletricidade do país, impulsionado pelo maior uso do ar-condicionado. A projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o mês de setembro, é de crescimento de 5,8%, com altas em todas as regiões.

Com as altas temperaturas, houve um aumento considerável na venda de ar-condicionado, climatizadores de ar e ventiladores.

Continue Lendo...

Veja reportagem sobre o assunto: