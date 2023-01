Adolescente é apreendido pela PM por tráfico de drogas no Novo Oeste

Uma equipe do Getam (Grupamento Tático Motorizado), do 2°BPM (Batalhão da Polícia Militar), apreendeu um adolescente, de 16 anos, por tráfico de drogas, no condomínio Ema, no Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, apreensão aconteceu na madrugada do último domingo (21), após denuncia de tráfico de drogas em um bar.

No local, os policiais abordaram diversos frequentadores, e com adolescente foram encontrados 11 porções de cocaína, que pesaram 4,1 gramas, e a quantia de R$ 35.

O menor inclusive é um velho conhecido do setor policial, com várias passagens como, tráfico de drogas, roubo, receptação, furto entre outros.

O menor foi apreendido e encaminhado para delegacia de polícia, onde foi apresentado juntamente com as porções de drogas que estavam dispostas e preparadas para serem comercializadas.