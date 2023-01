Comandante da PM de Três Lagoas vai assumir CPA-3 em Aquidauana

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Marcos do Nascimento Silva, foi promovido de tenente-coronel para coronel. Dessa forma, ele passa a assumir o Comando de Policiamento de Área – 3 (CPA - 3), no município de Aquidauana. A cerimômia de posse para a nova função deverá ocorrer ainda no mês de janeiro. Em entrevista, ele falou sobre os trabalhos à frente da Polícia Militar, na 'capital da celulose'.

Confira a entrevista abaixo: