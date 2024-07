Comandante do 2º BPM fala sobre índices de roubos e furtos em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (30), o comandante do 2º BPM de Três Lagoas, Major Ronaldo Moreira de Araújo, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a segurança pública municipal.

De acordo com Moreira, a Polícia Militar desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem pública. “Nós temos uma missão constitucional para preservar a ordem pública, que abrange não apenas a segurança, mas também a salubridade e a tranquilidade pública. Quando identificamos qualquer anormalidade nesses três aspectos, nosso objetivo é restaurar a normalidade”.

Ele explica que é necessário um estudo para analisar as ocorrências e evitá-las. “Em Três Lagoas, analisamos essas anormalidades para entender as causas e adotamos medidas tanto repressivas quanto preventivas para lidar com os problemas identificados. Atualmente, o 2º Batalhão possui um diagnóstico detalhado da situação na cidade, incluindo as principais áreas de crime e deficiências que precisam ser abordadas. Esse diagnóstico nos permite identificar os locais com maior incidência de crimes e outras questões relacionadas à ordem pública, como a salubridade”.

A salubridade pública é um aspecto importante que envolve a gestão de problemas como furtos e o armazenamento de objetos roubados. “Muitas vezes, esses itens são deixados em locais abandonados, o que pode representar um risco para a comunidade, especialmente se o trânsito de produtos furtados ocorre em alguns horários específicos. Embora essa questão não seja diretamente responsabilidade da Polícia Militar, que atua em outras frentes, buscamos a colaboração da prefeitura, que já está trabalhando para resolver esses problemas. Além disso, é importante lidar com situações que, embora não sejam crimes, ainda afetam a qualidade de vida, como a obstrução do trânsito em áreas públicas, como em bares, por exemplo, prejudicando quem quer transitar pelo local e não consegue”.

Em relação àqueles que furtam para sustentar o vício em drogas, a PM afirma estar combatendo a situação. "Estamos colaborando com a Polícia Civil em operações para identificar e fechar locais de venda de drogas em Três Lagoas. Nosso objetivo é prender os traficantes e reduzir o comércio de entorpecentes na região. Esses esforços têm mostrado resultados positivos, com uma diminuição na criminalidade relacionada ao tráfico de drogas."

Segundo o Major, se comparado o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 1,61% nos furtos e 3,63% nos roubos em Três Lagoas. “Mesmo com índices de segurança já positivos, conseguimos diminuir esses números. A média mensal de furtos na cidade é de aproximadamente 3,03 casos por dia”.

São analisados três aspectos dos furtos: furtos de transeuntes em vias públicas, furtos de residências e furtos de comércios. “Embora o número de furtos em comércios seja menor, com cerca de 5 mil estabelecimentos comerciais em Três Lagoas, a incidência de furtos nesses locais é alta. Nós estimamos que aproximadamente 41 mil transeuntes e 59 mil residências na cidade possam ser vítimas de furtos devido à posse de bens de valor”.

Confira a entrevista completa abaixo: