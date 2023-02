Comandante prevê estratégias para conter onda de furtos em Três Lagoas

O novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas disse que já tomou conhecimento sobre a onda de furtos e roubos que aconteceram recentemente na cidade e afirmou que já está traçando estratégias para conter o avanço da criminalidade. Somente no mês de janeiro, entre roubos e furtos, foram registradas 194 ocorrências.

O tenente coronel Mauro Cesar Sales Ormay estava à frene do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coxim, cidade que fica a mais de 500 km de distância de Três Lagoas, na Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul.

Ele informou que já esteve reunido com oficias da PM da cidade para saber qual é o atual cenário. “Vamos analisar imagens das câmeras de segurança do comércio, intensificar o policiamento na região do centro e ainda estudar uma forma de fornecer aos comerciantes informações sobre como se proteger ainda mais”. Ele disse ainda que é preciso haver união entre as polícias civil e militar. “Segurança pública é um direito de todos e responsabilidade do estado”.

Para o comandante geral da Policia Militar de Mato Grosso do SUL coronel Renato dos Anjos Garnes, uma das medidas para conter o avanço da ação dos bandidos é a valorização dos policiais. “Com a motivação da tropa e a otimização dos recursos, a sociedade vai ter como resposta a diminuição nos índices de criminalidade”.

Garnes disse também que há um concurso em andamento na Policia Militar que prevê a integração de mais 500 soldados, que serão divididos entre as cidades do Mato Grosso do Sul e que uma boa parte deve vir para Três Lagoas. O efetivo atual é de cerca de 200 policiais.

Já o comandante do policiamento do CPA 2, coronel Gil Alexandre, os índices altos de roubo e furto não foram registrados somente em Três Lagoas; outras cidades da região leste do MS também estão sofrendo com isso. “No final e no começo do ano respectivamente, a população fica bastante flutuante, nós recebemos bastante turistas. Como a movimentação financeira também aumenta, a criminalidade acompanha”.

RECENTE

Em Três Lagoas, o crime que chocou a população recentemente foi o roubo a uma joalheria no centro da cidade. Dois bandidos invadiram o local armados, fizeram duas funcionárias como reféns em plena luz do dia. Elas ainda foram ameaçadas o tempo todo e uma delas chegou a ser agredida com uma coronhada na cabeça. O crime ainda segue em investigação e ninguém foi preso.