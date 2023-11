Comandantes da PM apreendem veículo carregado com contrabando

Um veículo carregado com contrabando oriundos do Paraguai foi apreendido, na quinta-feira (23), durante uma operação conjunta, liderada pelos comandantes da Polícia Militar, sendo o coronel Gil Alexandre, que está à frente do 2º CPA-2 (Comando de Policiamento da Área – 2), e o tenente-coronel Mauro Ormay, que é atua no comando do 2ºBatalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. A ação ocorreu durante apoio à 7ª CIPM (Comando do Interior da Polícia Militar), na rodovia MS-040, entre os municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

A região, sob responsabilidade do CPA-2 da Polícia Militar, com sede em Três Lagoas, foi cenário da apreensão, que teve início após o veículo evadir-se de uma barreira de fiscalização. Os comandantes conseguiram localizar o carro escondido em um matagal, onde foram encontrados diversos fardos contendo produtos de origem ilegal, no porta-malas do veículo.

O carro estava abandonado e nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades. Uma viatura guincho da Polícia Militar foi acionada para rebocar o veículo até a Polícia Civil, em Bataguassu. Lá, foi registrado um boletim de ocorrência de descaminho, onde foram apreendidos dois fardos com vários oculos de grau, três fardos com centenas de óculos de sol coloridos e 1 fardo de óculos solares e o caso será investigado para identificar o proprietário do carregamento.

A região enfrenta desafios frequentes relacionados a crimes de contrabando e tráfico de drogas. A localização estratégica do estado de Mato Grosso do Sul, com estradas que conectam à fronteira Brasil-Paraguai aos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, torna-se um corredor preferencial para criminosos. Eles se arriscam na tentativa de abastecer as facções criminosas, nas regiões do Sudeste e Norte do país, utilizando as rodovias sul-mato-grossenses como rota de escoamento para produtos ilícitos.