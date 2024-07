Comarca de Bataguassu seleciona estagiários de Direito

A comarca de Bataguassu seleciona estudantes de direito que queiram participar do programa de estágio. O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva e as inscrições gratuitas com início seguem até o dia 14 de agosto. Os interessados devem se dirigir à Secretaria do Foro, das 12h às 19h.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares, do 1º ao 9º semestre do curso de Direito. A prova objetiva será realizada no dia 24 de agosto, com início às 8 horas, a se realizar no Centro Educacional Juventude do Amanhã (CEJA), na rua Frei Luiz, snº, Jardim Santa Maria, em Bataguassu.

A prova terá duração de três horas e será constituída de 10 questões de Direito e cinco de Língua Portuguesa. Será considerado aprovado o candidato que acertar no mínimo 50% do total de pontos da prova.

Os candidatos deverão apresentar-se no local de realização das provas com 30 minutos de antecedência ao horário de início, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, sendo vedado o uso de outros materiais ou recursos durante a realização da prova.