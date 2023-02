Combate à fome será trabalhado pela Campanha da Fraternidade este ano

Este ano, pela 3ª vez, a fome será o tema principal da Campanha da Fraternidade lançada pela Igreja Católica na quarta-feira de cinzas. Esta ação é desenvolvida no Brasil desde 1964 durante a quaresma, período que antecede a Páscoa.

Segundo o diácono Roberto Rabelatti, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) já propôs este tema anteriormente nos anos de 1975 e 1985. “O assuntou voltou a ser trabalhado por que, em 2022 o Brasil entrou novamente no mapa da fome. São mais de 30 milhões de pessoas passando fome em nosso país. E este não é um tema religioso e sim humano. A fome atinge a todos nós e ao nosso planeta de forma geral”.

Ele explica ainda que, não só durante a campanha, mas também o ano inteiro, a diocese de Três Lagoas promove a arrecadação de alimentos. A chamada ‘sala da caridade’ fica na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde a comida fica armazenada e de lá é distribuída para as demais paróquias. “Durante este período nós intensificamos as nossas ações”.

Robelatti explica que, em todas as paróquias das 15 cidades que formam a Diocese, foi instituída uma comissão para mobilizar todo o conjunto católico acerca da campanha. A coleta nacional dos alimentos acontece no Domingo de Ramos, que antecede o Domingo de Páscoa. “Uma parte dos alimentos é enviada para a CNBB e a outra fica com a diocese local para apoiar projetos ligados à campanha da fraternidade”.

A ação coincide com a quaresma por ser um período importante para os católicos e serve para lembrar dos 40 dias em que Jesus Cristo permaneceu no deserto. Como antecede as comemorações da ressurreição de Cristo, o Bispo Dom Luiz Knupp diz que é um tempo de renovação. “Para nós é como se fosse um grande retiro, um tempo de oração, jejum e penitência para compreender o sentido da vida nova que Jesus nos traz”.