Combustíveis têm redução de preço em janeiro em Três Lagoas

Os consumidores que têm abastecido nos postos de combustíveis, em Três Lagoas, certamente perceberam uma alteração nos preços de alguns combustíveis nas últimas semanas. Isso se deve a uma redução em alguns deles.

O etanol pode ser encontrado por R$ 3,34, sendo que o valor mínimo registrado em janeiro foi de R$ 3,29. Esse cenário torna Três Lagoas como o segundo município com o etanol mais barato no estado de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da capital Campo Grande.

O diesel comum está sendo comercializado a R$ 6,01, enquanto o preço mínimo foi de R$ 5,88. Já o litro do diesel S10 pode ser encontrado por R$ 6,03, com o preço mínimo chegando a R$ 5,97. Apesar da redução, Três Lagoas ainda possui uma das revendas de diesel mais caras do estado.

A gasolina aditivada tem um preço médio de R$ 5,79 no munícipio, com o valor mínimo nas bombas sendo de R$ 5,59. Por sua vez, a gasolina comum tem preço médio de R$ 5,58, com o valor mínimo encontrado sendo de R$ 5,49. Ambos os preços estão entre os três mais baixos de revenda o estado.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel está 11% abaixo do valor de paridade internacional, e não sofreu reajuste pela Petrobras nos últimos 36 dias. A gasolina apresenta uma diferença de 7% no preço de revenda no exterior e não tem reajuste nas refinarias há 103 dias.

Em alguns estados do Brasil, os combustíveis devem sofrer aumento a partir desta quinta-feira (1º), devido ao reajuste do ICMS, imposto regulado pelo governo estadual. No entanto, Mato Grosso do Sul não deve seguir este aumento, uma vez que o governador Eduardo Riedel anunciou em dezembro de 2023 que o imposto não será reajustado neste ano, mantendo-se em 17%.

