Começa a programação em alusão ao Dia de Nossa Senhora Aparecida

No próximo dia 12 de novembro comemora-se o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data é um feriado nacional.

A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Três Lagoas já definiu a programação e comemoração a data. A programação começou com a tradicional novena.

No dia 8, vai acontecer a Festa da Padroeira, com um almoço, na Casa do Criador, no Sindicato Rural.

O padre Maurício responsável pela A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida deu detalhes da programação.

Veja entrevista com o padre Maurício: