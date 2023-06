Começa a temporada de ipês em Três Lagoas

No fim do inverno, no período mais seco do ano, é que as flores dos Ipês desabrocham em várias regiões do país e também aqui na região Centro-Oeste. Em Três Lagoas, já é possível ver o colorido em meio ao verde das matas e, em cada esquina da cidade, transformando e deixando ainda mais exuberante o cenário três-lagoense.

Chegou a época em que os três-lagoenses andam pelas ruas e os olhos se enchem de muita beleza e cor. Já é possível ver a floração dos ipês – atualmente, os rosas.

O professor de biólogo, com especialização na área de botânica da UFMS, Climbiê Ferreira Hall, explicou sobre esse período de temporada dos Ipês. Segundo ele, essa é uma árvore nativa do cerrado e se adapta bem ao clima do Centro- Oeste.

O professor da UFMS ressalta que Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e, que os Ipês, poderiam ser boa opção para o poder público investir mais no plantio nas vias públicas.

