Começa atendimento da Justiça Itinerante em Três Lagoas

Começou nesta quinta-feira (9) o atendimento da Justiça Itinerante em Três Lagoas. O primeiro bairro a receber a unidade móvel foi o Novo Alvorada. O próximo bairro, cujo atendimento está agendado para o próximo dia 16 de fevereiro, será o Parque São Carlos.

Segundo a conciliadora Ana Virgínia Freitas, entre as ações mais procuradas pela população estão a conversão de união estável em casamento e divórcios. Entretanto a unidade também faz ações de pensão alimentícia, guardas e cobrança.

Um dos requisitos é que as duas partes interessadas sejam favoráveis a um acordo. As ações também não podem ultrapassar o valor de 40 salários mínimos. Os atendimentos demoram cerca de uma hora e em torno de 30 dias o cartório já emite um documento com a decisão.