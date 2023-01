Começa nesta segunda-feira a 2° etapa para pré-matrícula da Rede Municipal de Ensino

Começou nesta segunda-feira (9) a segunda etapa para a pré-matrícula das unidades da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (Reme). As vagas são destinadas para Educação Infantil (Creche) e (Pré-escola); Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II ou Educação de Jovens e Adultos (PAA).

Esta etapa é destinada aos pais/ responsáveis, que perderam o período inicial de inscrições para garantir uma vaga em uma das unidades escolares da Reme. O período de pré-matrícula desta etapa segue até o dia 27 de janeiro.

A designação da 1ª etapa da pré-matrícula está prevista para ser divulgada no dia 13 de janeiro e o período para efetivação da matrícula será entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2023.

Todos os procedimentos de matrícula encontram-se organizados no Sistema Municipal de Matrícula composto do Sistema de Administração Escolar (SIAE) e Matrícula Digital, que possibilita à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) o acompanhamento, a gestão do ingresso e a permanência do estudante na Rede Municipal de Ensino (Reme).

Mais informações

Central de Matrícula – Rua Alexandre Costa, 130 – Centro | Telefone: (67) 3929-1467 ou (67) 9 9257-2101