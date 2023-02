Começa nesta terça-feira a matrícula para os aprovados na UFMS

Começa nesta terça-feira (7) a matrícula para as pessoas que foram aprovadas no vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e também para quem passou pela 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE). O resultado foi divulgado no último dia 3 de fevereiro.

Os editais dos dois processos seletivos estão disponíveis no portal de ingresso da universidade, que é onde os candidatos poderão ter acesso também às suas notas e a classificação geral dos cursos. O edital de convocação também será divulgado a partir desta terça-feira e nele deverão constar todas as informações sobre a documentação necessária e as orientações para efetivar a matrícula.

Os candidatos convocados para as vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas ou às pessoas com deficiência devem passar ainda pela avaliação de uma banca, que vai verificar a veracidade da autodeclaração antes da conclusão do processo. As duas unidades da UFMS que fazem parte do câmpus de Três Lagoas oferecem atualmente 14 cursos de graduação e quatro de pós-graduação. Atualmente estão matriculados 2.736 estudantes e são ofertadas 683 vagas no total.