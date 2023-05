Comerciante cansado de ser enganado persegue golpista e ajuda PM em prisão

Um homem, de 24 anos foi preso em flagrante após cometer vários golpes em supermercado, no bairro Parque das Mangueiras, em Três Lagoas.

Segundo a vítima o mesmo estelionatário já havia aplicado o mesmo golpe outras vezes, e a última tentativa do golpe foi na manhã de segunda-feira (22), por volta das 8h50.

Segundo as informações policiais, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, onde o dono do comercio estaria perseguindo o autor do golpe.

A vítima informou aos policiais que o estelionatário chegou ao comercio pegou alguns produtos e pagou pelas mercadorias por meio do pix. No entanto o comerciante notou que era Pix agendado e que o mesmo homem havia aplicado esse golpe outras ocasiões.

Ao perceber a tentativa de golpe, a vítima saiu em buscas do golpista, e na rua Alba Candida, conseguiu recuperar as mercadorias onde acionou a PM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a vítima, o autor já havia aplicado o golpe do pix agendado por três vezes anteriores, totalizando o valor de R$141,99.

O estelionatário foi encaminhado juntamente com a vítima para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde caso foi registrado como estelionato.