Comerciantes preveem inverno 'aquecido' em Três Lagoas

Nos últimos dias, as temperaturas ficaram mais amenas, com chuvas e o céu nublado, um pouco diferente do que é tradicional na região. Quem também está se preparando para a frente fria, é o comércio varejista.

A queda nas temperaturas deve aquecer o volume de vendas nas lojas de confecção. Os lojistas de Três Lagoas já estão renovando o estoque e otimistas para a coleção de inverno.

Confira a reportagem completa: