Comércio de Três Lagoas começa a funcionar até 22h a partir desta segunda; veja calendário

Quem ainda não fez as compras de Natal tem mais alguns dias com o comércio de Três Lagoas aberto em horário especial. A partir desta segunda-feira (18), por exemplo, as lojas da área central vão funcionar até às 22h. Já no sábado (23), o atendimento termina às 17h e, no domingo (24), véspera do Natal, o expediente seguirá até às 14h.

As datas e horários foram definidos em conjunto pelos sindicatos e dos trabalhadores do setor.

Confira abaixo a programação:

Dia 18 (segunda) ao dia 22 (sexta) das 8h às 22h.

Dia 23 (sábado) das 8h às 17h.

Natal

Dia 24 (domingo) das 9h às 14h.

Dia 25 (segunda) fechado.

Pós Natal

Dia 26 (terça) das 12h às 18h.

Do dia 27 (quarta) ao dia 29 (sexta)- funcionamento normal.

Dia 30 (sábado) de 8h às 14h - funcionamento normal.

Ano Novo

Dia 31 (domingo) com acordo excepcional.

Dia 1° (segunda) – fechado.

Dia 2 (terça) das 12h às 18h.

