Comércio de Três Lagoas estende horário para vendas do Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e os comerciantes, de Três Lagoas, estão se preparando para as vendas.

De acordo com uma pesquisa de intenção de consumo do Instituto De Pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso Do Sul (Fecomércio), a celebração deverá injetar R$ 15,3 milhões no comércio varejista local. Esse valor é 56% maior no comparativo com o ano passado, período em que todos os setores buscavam a retomada da economia após a pandemia da Covid-19.

O comércio de Três Lagoas vai funcionar na sexta e sábado em horário especial. Na sexta-feira, os lojistas abrem às 8h da manhã e seguem até às 18h. E no sábado, os consumidores terão até às 16h para as compras.

Confira a reportagem abaixo: