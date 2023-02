Depois dos dias de folia do carnaval os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas já começam a se preparar para a Páscoa, que é a próxima data comemorativa do ano. Mesmo com mais de um mês de antecedência, a compra e venda de ovos de chocolate já começou, assim como a comercialização de insumos para a fabricação das guloseimas mais procuradas nesta época do ano.

