Comércio de Três Lagoas registra a abertura de novas lojas

No primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou a abertura de 115 empresas, representando um aumento de 29% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando, 89 empresas foram constituídas na cidade.

De janeiro a março deste ano, 62 foram extintas, enquanto que no mesmo período de 2022, foram 53.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, basta andar pela área central para se deparar com alguns prédios sendo alugadas e novas lojas abrindo as portas.

Confira a reportagem abaixo: