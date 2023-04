Comércio deve fechar só na sexta-feira santa

As lojas do comércio de Três Lagoas devem ficar permanecer fechadas somente no feriado da sexta-feira santa, no próximo dia 7 de abril. Na semana que vem o comércio funciona normalmente de segunda a quinta, das 8h até as 17h e no sábado até meio dia.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Silva Torres, o proprietário que quiser abrir seu estabelecimento na sexta-feira deve fazer um acordo com os seus funcionários e protocolá-lo junto à entidade.

A expectativa para o feriado da Páscoa é que as vendas aumentem cerca de 20% em relação ao ano passado. “Este é o resultado de uma pesquisa que fizemos e reflete a tendência de melhora da atividade comercial”.

Torres acredita ainda que o ponto facultativo na quinta-feira, determinado pela prefeitura e pelos órgãos estaduais, deve contribuir um pouco mais para as vendas. “Para nós só atrapalha quando os bancos fecham, mas acreditamos que, desta vez, as pessoas vão ficar mais livres para fazer suas compras”.

Veja a entrevista completa: