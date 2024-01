Depois de encerrar as atividades no dia 28 de dezembro no ano passado, as agências bancárias de Três Lagoas votam ao expediente normal nesta terça-feira (02), a partir das 10 horas.

O comércio volta a funcionar nesta terça-feira a partir do meio dia. Já as repartições públicas voltam a funcionar normalmente a partir de quarta-feira (3), depois do recesso de final de ano.