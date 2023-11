Comércio em Três Lagoas terá horário especial em dezembro

O comércio de Três Lagoas está se preparando para uma movimentação intensa neste final de ano. Foram definidos horários especiais pelos sindicatos dos empregados e do comércio varejista. Este ajuste visa atender à grande demanda durante o mês de dezembro, considerado o período de maior movimento para as vendas.

De acordo com a Fecomércio, dezembro é o auge das transações comerciais, impulsionado pela grande busca de presentes para o Natal e celebrações do Ano Novo. Com o intuito de proporcionar mais tranquilidade e tempo aos consumidores durante suas compras festivas, os estabelecimentos comerciais operarão em horário especial.

Veja a reportagem abaixo: