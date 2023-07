As lojas de confecção, em Três Lagoas, iniciaram mais uma temporada de promoções. Com a onda de frio quase chegando ao fim, o principal objetivo é por fim aos estoques de inverno e não ficar no prejuízo. E quem ganha com isso é o consumidor, que tem descontos de até 50% nos produtos.

A proprietária de uma loja no Centro da cidade conta que aproveitou o momento em que a temperatura subiu para colocar tudo em promoção. Ela destaca que pretende renovar a coleção.

Confira a reportagem abaixo: