Comércio funcionará em horário especial no sábado

O Dia das Mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio, que só perde em vendas para o Natal. Para este ano, a data será melhor em relação ao ano anterior, pois há um aumento significativo no percentual de pessoas que irão comemorar o Dia das Mães. Os gastos médios com presentes e comemorações estão maiores, e os três-lagoenses estão otimistas para a data. Isso é o que revela levantamento de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS) e Sebrae MS.

Para este ano, entre compras e comemorações, o Dia das Mães deve injetar na economia de Três Lagoas, R$ 21 milhões, 28% maior em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a pesquisa.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio varejista, Sueide Silva Torres, o comércio de Três Lagoas irá funcionar em horário especial neste sábado, até às 17h.

