Comércio de Três Lagoas tem boas expectativas com as festas juninas

As festas juninas já começaram neste mês de junho por todo o Brasil. Em Três Lagoas, o comércio garante que já está preparado para atender todos os consumidores que gostam de celebrar as festas juninas com muitos adereços e enfeites.

Desde maio já era possível encontrar alguns itens juninos nas prateleiras de lojas, e a tendência é que as vendas continuem até o final do mês de julho, com as festas julinas. Entre os itens mais procurados pelos consumidores são bandeirinhas, chapéus de palha, trajes e doces típicos.

Confira a reportagem abaixo: