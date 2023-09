Comércio terá horário diferente das repartições públicas no feriado de 11 e 12 de outubro

No próximo mês, Três Lagoas se prepara para um feriadão prolongado. No dia 11 de outubro, quarta-feira, comemora-se o Dia da Criação de Mato Grosso do Sul, um feriado estadual. Logo em seguida, na quinta-feira, 12 de outubro, é a vez do Dia de Nossa Senhora Aparecida, um feriado nacional.

A prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado já decretaram ponto facultativo, com isso os servidores públicos terão um feriadão prolongado.

No entanto, é importante observar que o comércio local seguirá um horário diferenciado durante esses dias. No dia 11, o comércio abrirá normalmente. Já no dia 12, em que é celebrado o feriado nacional, as lojas estarão fechadas. No entanto, os comerciantes têm a opção de abrir seus estabelecimentos se assim desejarem.

Além disso, o feriadão de outubro coincide com a "semana do saco cheio", um período em que não há aulas nas escolas durante uma semana. Esta semana também engloba a comemoração do Dia do Professor, tornando-se um momento especial para educadores e estudantes.

É importante notar que as agências bancárias não funcionarão na quarta e quinta-feira, retornando ao expediente normal na sexta-feira. Portanto, é aconselhável que os cidadãos e clientes de serviços bancários se organizem de acordo com essa programação.

