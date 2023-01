Comércio vive expectativa para retomada da UFN 3

Cerca de 7 mil trabalhadores. Essa é a previsão da mão de obra para a retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3) da Petrobras, em Três Lagoas. A obra de construção da fábrica foi paralisada em dezembro de 2014. Na época do pico da obra, mais de 10 mil pessoas trabalharam na construção da fábrica, período que garantiu o aquecimento da economia de Três Lagoas. Hotéis e demais estabelecimentos comerciais viviam lotados.

Depois de vários processos e possíveis retomada da fábrica, o que não se concretizou, agora existe uma nova expectativa de que a Petrobras retome as obras e conclua a fábrica. Na semana passada, a estatal comunicou que encerrou o processo de venda da UFN 3 e que avaliará os próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo. A notícia aliada a declaração do novo ministro da Agricultura de que a retomada de fábricas de fertilizantes paralisadas no Brasil serão prioridades do governo federal, reacende a expectava de conclusão da UFN 3.

O empresário Leonardo Konno é dono de dois hotéis em Três Lagoas e espera que a fábrica realmente seja retomada e possa contribuir novamente para o bom momento que a rede hoteleira vivenciou durante a construção da fábrica.

No período de construção da UFN 3 era difícil encontrar vagas nos hotéis, não só de Três Lagoas, mas das cidades vizinhas.

O presidente da Abrasel, Marco Antônio, destacou que a retomada da UFN 3 será muito importante para o comércio.

Na semana passada o governador Eduardo Riedel participou de uma reunião com governadores e o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva para tratar de assunto prioritários para Mato Grosso do Sul. Um dos assuntos foi a retomada e conclusão da UFN 3. A ministra do Planejamento e orçamento Simone Tebet disse que a Petrobras tomou a decisão certa em encerrar a venda da fábrica e que a estatal tem condições de terminar a fábrica para então tocar a produção de fertilizantes ou então colocar à venda quando a unidade enfim estiver concluída.

Confira a reportagem abaixo: