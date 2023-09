Comissão eleitoral fala sobre eleição do Conselho Tutelar de Três Lagoas

A Lourdes Maria, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), e o André Tokuda, membro da Comissão Eleitoral, participaram do do programa RCN Notícias, desta terça-feira (5). Eles abordaram sobre a campanha eleitoral para a escolha dos novos representantes do Conselho Tutelar de Três Lagoas.

Ao todo, são 13 candidatos aptos para concorrer as 5 vagas de titulares e 5 de suplentes. A eleição começou nesta sexta-feira (1º), e finaliza no dia 29 de setembro.

Confira a entrevista abaixo: