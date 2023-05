Comissão monitora cães e gatos abandonados na UFMS

Quem transita pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, já esta acostumado a dividir o espaço com gatos e cachorros, que foram abandonados no campus II da unidade. A população de animais deixados por lá é tão grande que foi preciso criar uma comissão para cuidar deles.

São, ao menos, 35 pessoas integrantes dessa comissão, como explica a coordenadora Ilda Estefani, que é coordenadora do projeto de extensão, criada em 2022. “Há muitos anos já estávamos cuidando desses animais, porque são muitos e várias pessoas os abandonam aqui. Mas o cuidado não era de forma oficial, ajudávamos na alimentação, ração. Depois, então, verificou-se a necessidade de criar um projeto de extensão com o nome: Manejo de Animais Domésticos em Ambiente Universitário”, contou.

Os membros são docentes de vários cursos e universitários, além de técnicos. Atualmente, segundo a coordenadora, há 40 gatos e três cachorros na unidade, que são monitorados pelo projeto.

E não é difícil se deparar com alguns desses animais domésticos no campus da UFMS. Nos corredores e até nas salas de aula, eles sempre dividem espaço com os estudantes. Os cães e gatos recebem carinho de quem transita por lá e também alimentação. “Eu amo tê-los por aqui e manter esse contato diário. Aproveitamos para dar carinho, pegar no colo, levar ração, todos aqui já se sentem com esse dever de cuidado”, disse uma universitária.