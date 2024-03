Comitê da dengue de Três Lagoas realiza primeira reunião de 2024 contra o mosquito Aedes aegypti

Na quinta-feira (29), o Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagoas realizou a primeira reunião do ano de 2024. Promovida pela prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a reunião teve como objetivo envolver todos os três-lagoenses na luta contra o mosquito Aedes aegypti, discutindo e debatendo ideias para a contenção do número de casos suspeitos de dengue no município.

Durante o encontro, diversos temas foram abordados. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica (Vigep) da SMS, Adriana, apresentou os dados epidemiológicos do município. A Promoção da Saúde trouxe informações sobre as ações educativas realizadas em órgãos públicos e privados da cidade.

Continue Lendo...

O médico da família e comunidade da Vigep, Vinícius de Jesus Rodrigues, destacou os treinamentos realizados com os servidores da prefeitura para aperfeiçoar o atendimento e diagnóstico das doenças relacionadas ao mosquito, pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps). Humberta Azambuja, coordenadora da Central de Imunização, explicou sobre a aplicabilidade da vacina contra a dengue, agora disponível para adolescentes de 10 a 14 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente do comitê e coordenadora do setor de Entomologia da SMS alertou sobre os principais locais onde são encontrados focos do mosquito, ressaltando a importância dos cuidados domiciliares.

O Plano de Contingência das arboviroses, previamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, foi novamente apresentado, recebendo sinalização positiva do comitê. O objetivo é preparar antecipadamente o combate a eventuais epidemias de transmissão desses insetos, visando reduzir o impacto na população.

O planejamento será enviado à Secretaria Estadual de Saúde (SES). Alcides Ferreira, coordenador do setor de Endemias, explicou sobre as atividades de controle realizadas na cidade.

A reunião contou com a participação de diversos órgãos e entidades. Confira a apresentação do comitê do setor de Endemias.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas