Comitê da dengue debate estratégias contra aedes aegypti

Uma vez por mês a Secretaria Municipal de Saúde reúne todas as entidades envolvidas no combate à dengue para uma reunião de apresentação tanto das estatísticas da doença como de ações que têm sido empregadas em Três Lagoas para conter o avanço da dengue.

De acordo com o Boletim Epidemiológico mais recente, divulgado no dia 25 de abril, seis pessoas morreram em decorrência da dengue em três lagoas. A cidade já soma dois mil 532 casos confirmados. As notificações passam de 6500 e também já foram confirmados dois casos de zika e um de chukingunya.

Além do poder público, toda a população é convidada para participar da reunião.

Confira a reportagem completa: