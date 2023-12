Comitê da dengue planeja estratégia de enfrentamento aos novos vírus

Com a chegada do trimestre mais chuvoso do ano, aumentam também os casos de dengue em todo o Brasil. No intuito de enfrentar essa elevação da doença, a Prefeitura de Três Lagoas promoveu o “Dia D Municipal de Combate ao Aedes aegypti”, na Feira Central Turística.

Durante o evento, foram distribuídos materiais educativos e oferecidas orientações sobre prevenção e controle da dengue. Stands com atividades recreativas para crianças e outras atividades foram realizadas pela Secretaria de Saúde (SMS), por meio dos setores de Vigilância em Saúde, Endemias, Entomologia, Promoção da Saúde e Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps).

