Comitiva conhece estrutura da Arauco que investirá R$ 14 bi em MS

Uma comitiva de Mato Grosso do Sul, composta pelo governador Eduardo Riedel, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, senadora Tereza Cristina e o ex-governador Reinaldo Azambuja, além do prefeito de Inocência, Toninho da Cofap, visita as instalações da Arauco, no Chile. A empresa vai investir US$ 3 bilhões, cerca de R$ 14 bilhões na cotação atual, para instalar uma fábrica de celulose m Inocência, nas proximidades do rio Sucuriú.

A indústria deve gerar 12 mil empregos durante o pico das obras, com previsão para entrar em operação no primeiro trimestre de 2028. Posteriormente, 1,8 mil postos de trabalho devem ser gerados na área florestal, enquanto outros 550 na operação da planta.

Dia 17 de agosto, será realizada uma audiência pública presencial no Ginásio Municipal de Esportes Otávio Pimenta de Freitas, em Inocência, e virtual, transmitida ao vivo pelo canal do Imasul no YouTube. Durante o evento será apresentado o Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento, os impactos positivos e negativos, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais propostos.

Com perspectiva de explorar 285 mil hectares de eucaliptos, a Arauco possui terras em Inocência e em municípios vizinhos, o que vai de pronto suprir a demanda da unidade. Essa é a primeira planta de celulose da empresa no Brasil, já havendo cinco delas no Chile.

“Nós estamos em comissão oficial do Estado de Mato Grosso do Sul para o Chile, e o objetivo principal dessa viagem são as negociações. Fazer as últimas tratativas com a Arauco, que é a segunda empresa mundial em termos de produção de celulose de fibra curta, produzida a partir do eucalipto”, salientou Jaime Verruck.

O secretário afirmou que o primeiro ponto importante da reunião com a diretoria na apresentação, foi estabelecer os parâmetros de evolução do projeto Sucuriú, no município de Inocência.

A comitiva sul-mato-grossense conheceu uma nova linha de produção de 1,2 milhão de toneladas de celulose da Arauco e o BioForest, centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa. “A indústria que eles farão em MS tem previsão de produzir 2,5 milhões de toneladas. Quer dizer 1,5 milhão de toneladas a mais. Isso nos deu uma noção de como será o empreendimento no Estado. Então percebemos a dimensão do projeto, o nível tecnológico que a empresa tem utilizado, como ela trabalha em relação à comunidade e nas qualificações. Percebemos que a vinda da Arauco para Mato Grosso do Sul será um empreendimento muito importante”, destacou Verruck.

PLANTIO

Em Mato Grosso do Sul, a Arauco, através da Mahal, empresa florestal tem mais de 60 mil hectares de florestas cultivadas em seis cidades na Costa Leste: Inocência, Água Clara, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Selvíria e Chapadão do Sul.

A perspectiva é que no auge da operação, sejam explorados 285 mil hectares de eucaliptos. A nova fábrica propõe também ter alta eficiência energética, criando um excedente de energia elétrica de 200 MW oriundos do reaproveitamento de biomassa (cascas, lignina, entre outros insumos) não utilizada no processo da fabricação da celulose.