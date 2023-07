Companhia Concordância Visceral realiza espetáculo adaptado para pessoas surdas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio da Central de Interpretação de Libras (CIL), realizará pela primeira vez na história de Três Lagoas, um espetáculo teatral voltado aos usuários surdos do município.

Para comemorar os quatro anos de criação do serviço, no próximo domingo (23), às 17h, a Companhia Concordância Visceral apresenta a peça "Tecendo Saudade", no espaço cultural Acapela Cineteatro. Esta apresentação é exclusiva para pessoas surdas atendidas pela CIL e contará com intérprete de libras que faz parte da companhia.

A coordenadora da Companhia, Déia Fernandes, expressa que este evento é um momento ímpar para o município e estado, pois, é a primeira apresentação teatral adaptada para pessoas com deficiência auditiva em Três Lagoas.

"Estamos construindo uma linguagem sensorial e implementando ao espetáculo com intuito de proporcionar a acessibilidade à cultura e arte para este público. Também trabalhamos com aromas, sons, sabores, sensações e outros recursos perceptivos para pessoas com deficiência visual, mental e outros. Cultura e arte é um direito de todos", destacou.

A coordenadora da CIL, Flávia Amorim, ressalta que esse evento é de muita importância aos surdos, pois, é a primeira vez que terão uma peça teatral acessível a eles.

"Agradeço o empenho da companhia de teatro, a intérprete Karen e a nossa secretária de Assistência Social, Vera Helena por presentear os nossos usuários com esta novidade. Vale ressaltar que Três Lagoas é destaque no atendimento, por ter uma gestão que apoia e cumpre com a acessibilidade. Gratidão ao nosso prefeito Ângelo Guerreiro!", disse.

A organização reforça que o evento não é aberto ao público e sim, exclusivo para a comunidade surda.

Vale ressaltar que essa parceria surgiu a partir da temporada de apresentações do espetáculo no Cineteatro Acapela, que acontecerá nos dias 21,22 e 23, tendo os lugares já esgotados nos dois primeiros dias.