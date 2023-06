Nesta quinta-feira (8) é celebrado o Dia de Corpus Christi. Em Três Lagoas, haverá missas, confecção de tapetes e procissão.

Segundo o padre Rogério Fernandes, a programação começa às 6h com a missa e confecção do tapete na avenida Antônio Trajano. Às 17h terá missa e com o bispo e procissão até a igreja de Santo Antônio.

Segundo o padre, a data tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.